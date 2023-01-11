Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: подозреваемый ответил на обвинения

Срок его содержания под стражей был продлен на пять дней.

Во вторник, 10 января, в Беэр-Шеве мужчина едва не протаранил толпу демонстрантов, за что был арестован сотрудниками полиции. Но подозреваемый отрицает полученные в свой адрес обвинения

Об этом пишет Times of Israel.

По словам адвоката, 26-летний житель города Эльад уверяет, что не пытался причинить демонстрантам вред. Сейчас он сотрудничает с полицией и полностью отрицает обвинения, что сбил автомобилем определенного человека или пытался причинить ему вред намеренно.

Арест подозреваемого продлили на пять суток.

Согласно информации телеканала «Кан», мужчину обвиняют в подобных преступлениях уже во второй раз, но первый случай произошел, когда он был несовершеннолетним.

«Курсор» писал ранее, что министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в начале заседания своей фракции прокомментировал демонстрацию, которая прошла на днях против правительства в Тель-Авиве. Он отметил, что за блокирование дорог демонстрантов будут арестовывать.

Еще мы писали, что активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 января, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.