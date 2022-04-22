Пожар в Шуафате: есть пострадавшие

16 человек были эвакуированы в пятницу утром после того, как надышались дымом во время пожара в 13-этажном жилом доме в лагере беженцев Шуафат на окраине Иерусалима, сообщила пожарно-спасательная служба Израиля.

Пожар, вероятно, был вызван коротким замыканием в шахте лифта и был потушен 10 пожарными командами и краном, добавили в службе.

Курсор писал ранее, что в Рамле напали на бывшую королеву красоты Израиля и украли ее собаку. Техила Леви, которая выиграла конкурс в 2020 году, говорит, что на нее напали возле ее дома днем, когда она гуляла со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.

Также мы сообщали, что в Хайфе будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних и снимал на видео. Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинение мужчине, который в течение пяти месяцев совершал сексуальные преступления с тремя девушками. После того, как его действия были разоблачены, он удалил видео, в которых все задокументировал.