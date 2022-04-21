В Рамле напали на бывшую королеву красоты Израиля и украли ее собаку

Техила Леви, которая выиграла конкурс в 2020 году, говорит, что на нее напали возле ее дома днем, когда она гуляла со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.

Техила Леви, королева красоты Израиля 2020 года, вчера в среду подверглась нападению в Рамле, и у нее украли ее собаку, 5-месячного щенка. Леви, которая живет в городе, говорит, что на нее напали днем ​​во время прогулки со своей собакой, когда она также была со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.

В разговоре с Here News она сказала, что на нее напали «два человека из меньшинства, которые, по-видимому, жили по соседству», и добавила, что эти двое говорили по-арабски. Она пожаловалась в полицию и рассказала: «Полиция сказала мне, что они не верят, что собаку получится вернуть, даже если они найдут подозреваемых».

«Один человек выпрыгнул из машины, вырвал ремешок из моей руки, а затем просто ударил меня ногой, — вспоминает Леви. — Я упала на пол и не отпустила поводок. Он сел в машину и, закрывая дверь, уехал — так меня протащило по дороге, и затем я упала на тротуар в крови. Это самое страшное, что случалось со мной в жизни. Небезопасно даже выйти в свой район».

תהילה לוי, מלכת היופי של ישראל לשנת 2020, הותקפה ברמלה וכלבתה נגנבה: "בעטו בי, נגררתי על כל הכביש. אין לך ביטחון לצאת בשכונה שלך"@daniel_elazar https://t.co/oSChoKRxcT pic.twitter.com/xn71gegiZ0 — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022

По словам Леви, она описала полиции внешний вид двух нападавших и назвала номерной знак автомобиля, в котором они ехали. Но, уточняет Леви, человек, который вел машину, не является ее владельцем, поэтому шансы найти нападавших невелики.

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