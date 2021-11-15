Пьяный житель России устроил переполох в морге посреди ночи

Перепугавшись, что мертвецы в морге передвигаются, мужчина схватил скальпель и порезал 4 тела.
Об этом сообщает портал Сибирь.Реалии.
После обнаружения факта незаконного проникновения на территорию морга, сотрудники учреждения вызвали правоохранителей.
Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого во взломе и проникновении в морг, а также порче находившихся там тел.
«Показалось, что они ходят, встают. Страшно стало. Встали там в морге, я порезал их ножом. Очень сильно пьяный был. Целый день пил, очень много выпил. Пил водку, пиво, вино, все вместе», – рассказал правоохранителям задержанный мужчина.
В его отношении было заведено дело по факту надругательства над телами умерших и местом их захоронения.
По информации правоохранителей, тело одной из умерших женщин мужчина буквально исполосовал скальпелем и ножами. Кроме того он искромсал тела еще троих мужчин.
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