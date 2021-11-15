Пьяный житель России устроил переполох в морге посреди ночи

Пьяный россиян, проживающий на территории Красноярского края, решил переночевать в морге, однако испугался «оживших» мертвецов.

Перепугавшись, что мертвецы в морге передвигаются, мужчина схватил скальпель и порезал 4 тела.

Об этом сообщает портал Сибирь.Реалии.

После обнаружения факта незаконного проникновения на территорию морга, сотрудники учреждения вызвали правоохранителей.

Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого во взломе и проникновении в морг, а также порче находившихся там тел.

«Показалось, что они ходят, встают. Страшно стало. Встали там в морге, я порезал их ножом. Очень сильно пьяный был. Целый день пил, очень много выпил. Пил водку, пиво, вино, все вместе», – рассказал правоохранителям задержанный мужчина.

В его отношении было заведено дело по факту надругательства над телами умерших и местом их захоронения.

По информации правоохранителей, тело одной из умерших женщин мужчина буквально исполосовал скальпелем и ножами. Кроме того он искромсал тела еще троих мужчин.

Курсор уже сообщал, что известную российскую спортсменку подозревают в ритуальном убийстве подростка.

В России пьяный мужчина ворвался в магазин ритуальных услуг и уснул в гробу.

В Мексике политик лег в гроб во время общения с избирателями.

Во Франции неизвестные совершили нападение на дом миллионера и бывшего политика.

Трамп жестко раскритиковал миграционную политику Байдена.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.