Пятеро морских пехотинцев США погибли в результате крушения самолета

Самолет MV-22 Osprey разбился в среду во время учений в отдаленном районе примерно в 185 км к востоку от Сан-Диего. Армия США подтвердила, что все находившиеся на борту солдаты погибли.

Все пять морских пехотинцев США, находившихся на борту самолета Osprey, погибли при крушении в пустыне Калифорнии недалеко от границы с Аризоной, сообщила в четверг морская пехота США.

В заявлении Корпуса морской пехоты не было представлено никаких дополнительных подробностей о причинах крушения в среду.

MV-22 Osprey упал в 12:25 вечера (19:25 GMT) в среду во время учений в отдаленном районе округа Империал недалеко от населенного пункта Глэмис, примерно в 185 км к востоку от Сан-Диего.

Самолет базировался в Кэмп-Пендлтоне в составе 39-й авиационной группы морской пехоты и входил в состав 3-го авиакрыла морской пехоты со штаб-квартирой на авиационной станции морской пехоты Мирамар в Сан-Диего.

«Мы скорбим о гибели наших морских пехотинцев в этой трагической катастрофе», — сказал в своем заявлении генерал-майор Брэдфорд Джеринг, командующий 3-м авиационным крылом морской пехоты. «Наши сердца обращены к их семьям и друзьям, которые переживают эту трагедию».

Курсор ранее писал, что в США разбился военный конвертоплан. Авиакатастрофа произошла в 50 километрах к северу от мексиканской границы и в 240 километрах к востоку от города Сан-Диего.