В США разбился военный конвертоплан: есть погибшие

Авиакатастрофа произошла в 50 километрах к северу от мексиканской границы и в 240 километрах к востоку от города Сан-Диего.

Военный конвертоплан Bell V-22 Osprey потерпел крушение в Калифорнии, США.

На борту находились пять человек, предположительно, никто из них не выжил.

СМИ сообщали, что на борту конвертоплана находились радиоактивные материалы, но военные это опровергли.

Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану. Несмотря на колоссальные потери, которые правительство россии и Чечни отрицает, кадыров считает, что они смогут «освободить Украину от шайтанов».

Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.