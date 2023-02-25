Расстреливают своих: россияне привезли к Бахмуту заградотряды из «кадыровцев»

На Бахмутское направление оккупанты из рф отправили отряд чеченцев-спецназовцев. Они должны предотвратить дезертирство мобилизованных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Чеченцы должны морально давить на мобилизованных и не позволить им бежать либо же саботировать атаки. Кроме того, им поручено предотвращать попытки сдачи в плен. Такие заградотряды готовы ликвидировать тех, кто отказывается идти в ой с ВСУ.

В штабе уточнили, что, по их данным, 23 февраля этого года на Бахмутское направление были дополнительно направлены до 200 полицейских из полка специального назначения «ахмат».

Отметим, что рф несет огромные потери на всех направлениях фронта и потому многие новоиспеченные солдаты ищут способы сбежать или сдаться в плен. Так, только за последние сутки бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали как минимум 650 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава российских оккупантов составили 147470 человек.

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