Заявление главы МИД Израиля в годовщину войны в Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн опубликовал заявление в годовщину войны в Украине. Об этом сообщает Телеграм-канал Израиль по-русски.

«Во время моего недавнего визита в Киев и Бучу я стал свидетелем тяжелых последствий войны в Украине. Сегодня я подтверждаю поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины и его солидарность с народом Украины на фоне нашей поддержки многочисленных украинских резолюций в ООН и других международных организациях», — сказал Коэн.

Министр также добавил, что народ Израиля надеется на окончание войны.

Ранее Курсор писал, что депутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин прибыли в Украину. Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали у столицу Украины — Киев.

Парламентский визит дружбы: Делегация Израиля посетила Бучу. Депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн прибыли Киев во рамках парламентского визита дружбы.

Напомним, что сегодня Коэн посетил Украину. Во время его беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но это не остановило встречу министров.

Коэн сказал, что разговор получился хорошим. Он сказал украинскому коллеге о том, что Иерусалим будет и дальше поддерживать Киев, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они поговорили об углубленном сотрудничестве, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Эта встреча состоялась после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), которая пережила ужасы во время оккупации армии россии*. Глава МИД Израиля сказал, что «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…».

Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!