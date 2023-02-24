Лапид: Народ Израиля и я лично стоим на стороне народа Украины

Яир Лапид на своей странице в соцсети Facebook написал пост, посвященный годовщине войны в Украине, развязанной россией*.

«Ровно год назад в этот день все мы проснулись и узнали, что началась война. Сразу после начала войны я, как министр иностранных дел, осудил эту агрессию и потребовал ее прекращения. И на посту премьер-министра продолжал ту же политику», — написал политик.

По словам Лапида, «Израиль вместе со всем цивилизованным миром встал на правильную сторону истории». Он добавил, что Израиль помогал и помогает Украине гуманитарной и другой помощью, а также еврейское государство приняло тысячи украинских беженцев.

«Граждане и солдаты Украины проявляют невероятную стойкость и мужество. Несмотря на все трудности, на удары по гражданским и инфраструктурным объектам, они сражаются за свою страну, потому что у них, как и у нас, нет другой страны», — отметил политик.

«Но сердце разрывается, когда мы видим страшные кадры разрушенных домов, погибших невинных детей и женщин. Сегодня, как и в первый день войны, народ Израиля и я лично стоим на стороне народа Украины. Я хочу пожелать сил и руководству Украины, и лично президенту Зеленскому. Нет никакого оправдания этой ужасной войне», — заявил Лапид.

Ранее Курсор писал, что глава МИД Израиля Эли Коэн опубликовал заявление в годовщину войны в Украине. Недавно министр иностранных дел Эли Коэн посетил Украину.

Курсор писал, что депутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин прибыли в Украину. Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали у столицу Украины — Киев.

Парламентский визит дружбы: Делегация Израиля посетила Бучу. Депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн прибыли Киев во рамках парламентского визита дружбы.

Напомним, что сегодня Коэн посетил Украину. Во время его беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но это не остановило встречу министров.

Коэн сказал, что разговор получился хорошим. Он сказал украинскому коллеге о том, что Иерусалим будет и дальше поддерживать Киев, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они поговорили об углубленном сотрудничестве, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!