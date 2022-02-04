Российская газета эвакуирует репортера, которого чеченский лидер назвал «террористом»

Елена Милашина — журналист, занимающийся расследованиями нарушений прав человека в Чечне. В одном из каналов Telegram ее назвали «террористкой», которую необходимо «уничтожить».

Российская «Новая газета» заявила, что выслала журналистку Елену Милашину из страны в целях ее безопасности после того, как на прошлой неделе глава Чечни назвал ее террористкой.

Об этом пишет JPost.

Милашина — журналист, занимающийся расследованиями нарушений прав человека в Чечне, преимущественно мусульманском южном регионе, который находится под контролем поддерживаемого Кремлем главы Рамзана Кадырова.

В сообщении от 24 января в Telegram-канале Кадырова Милашина и правозащитник Игорь Каляпин названы террористами.

В нем также говорится: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы».

Дмитрий Муратов из «Новой газеты» был назван одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года в октябре прошлого года и посвятил свою награду шести сотрудникам газеты, которые были убиты за их работу по разоблачению нарушений прав человека и коррупции.

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