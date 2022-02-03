НАТО: Наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет

Йенс Столтенберг заявил, что сейчас в Беларуси находится более 30 тысяч российских военных, а общее число военных РФ у границ с Украиной превышает 100 тысяч человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выражает обеспокоенность тем, что Россия продолжает наращивать военную мощь вокруг Украины, и что сейчас она разместила в Беларуси больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет.

Об этом пишет Times of Israel.

В настоящее время у северных и восточных границ Украины размещено более 100 тысяч российских военнослужащих, что вызывает опасения, что Москва может снова вторгнуться, как это было в 2014 году, и дестабилизировать украинскую экономику. Российские официальные лица отрицают, что вторжение планируется.

«В последние дни мы наблюдаем значительное перемещение российских военных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское развертывание там со времен холодной войны», — сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, численность российских войск в Беларуси, вероятно, возрастет до 30 тысяч человек, при поддержке сил специального назначения, современных истребителей, баллистических ракет малой дальности «Искандер» и систем противоракетной обороны «земля-воздух» С-400.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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