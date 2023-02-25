Российская пропаганда заявила, что ВСУ взорвали дамбу под Бахмутом: первые кадры

Пропагандисты из рф заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы взорвали плотину вблизи Бахмута Донецкой области. По сообщению так называемых «военкоров», украинские воины якобы взорвали плотину на Северном пруду, чтобы замедлить движение оккупантов. Украинский Генштаб пока эту информацию не комментирует.

Телеграмм-паблики россиян один за другим постят видео якобы подорванной дамбы.

При этом с уверенностью сказать, что видео было снято именно в зоне боевых сражений пока нельзя.

В то же время наемники ЧВК «Вагнер» отчитываются о якобы захвате села Ягодное на окраине города. Однако украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что эта стела находится довольно далеко от села. В селе незначительное количество частных домов и хозяйственные постройки.

Украиские военные тем временем сообщают, что оборона города-крепости Бахмута продолжается. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев, чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных. В Сухопутных войсках сообщали, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и захватить город.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!