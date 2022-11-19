Российские солдаты обстреляли очередь за хлебом в Херсонской области, есть раненые

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

По его словам, российские солдаты открыли огонь по точке раздачи хлеба в Белозерке. Позиций ВСУ рядом не было, потому очевидно, что обстрел был умышленным и его целью были именно мирные люди. Всем раненым уже оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, по словам Тимошенко, накануне на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змиевка автомобиль наехал на мину, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщал Курсор, Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр».

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!