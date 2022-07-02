Российские солдаты отправили тысячи жителей Мариуполя в тюрьмы, похожие на концлагеря

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой донецкой народной республики*.

Об этом сообщил в Телеграме Мариупольский горсовет.

Мирные гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две — в Оленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек.

Люди почти не получают воды и пищи, их не водят на улицу, они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической. В таких условиях вынуждены выживать мирные мариупольцы.

Именно поэтому мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное удерживание гражданских жителей города и применить все возможные инструменты для получения списков заключенных и совместно работать над освобождением каждого мариупольца.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!