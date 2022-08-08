Российские солдаты похищают детей в оккупированных городах и вывозят в рф

Солдаты рф и пророссийские коллаборанты похищают украинских детей и пытаются организовать их вывоз в россию*.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал, что для того, чтобы организовать вывоз детей в захваченные города приехала «уполномоченная по правам ребенка при президенте рф».

Известно, что уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в россию.

«Россияне оставляют оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей», – отметил Гайдай.

Он также отметил, что ранее россияне обещали организовать учебный процесс на захваченных территориях и наладить социальной сферы. Но это им не удается и потому детей решили просто отправить в рф.

Ранее украинские власти заявили, что им удалось идентифицировать около 11 тысяч украденных детей. Кроме того, оказалось, что существуют более 600 пунктов пребывания детей на территории рф.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.