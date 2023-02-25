Российские войска обстреляли детсад в Херсоне: спасатели показали жуткие снимки

Россияне «накрыли» снарядами здание детского сада, хотя очевидно, что никаких военных объектов рядом быть не могло.

Российские войска совершили очередное военное преступление Херсоне. Армия рф* обстреляла местный детский сад, в результате чего возник пожар на территории детского сада.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели уточнили, что инцидент произошел вечером 24 февраля после очередных «прилетов» со стороны россиян по городу. На месте происшествия работало 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС. Во время тушения пожара, враг начал повторно обстреливать спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели показали жуткие снимки с места попадания российских снарядов, напомнив, что российская армия уже не впервые во время обстрела жилой инфраструктуры Херсона попадает именно в детские сады, ведь именно там находятся самые маленькие и самые беззащитные из украинцев — дети.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!