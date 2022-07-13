В пяти-семи областях ежедневно фиксируются факты умышленного поджога солдатами рф* украинского зерна — в целом это несколько тысяч гектаров.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, с точки зрения каждого отдельного фермера – это, конечно, большая трагедия. Все эти и другие потери фиксируются для последующего возмещения через репарационные средства или замороженные активы. Однако с точки зрения национальной продовольственной безопасности – это не те площади, которые могут представлять угрозу, успокоил он.

Что касается нового урожая, то жатва уже началась во всех областях Украины, отметил чиновник. Первые результаты показывают, что урожайность несколько ниже, чем в прошлом, рекордном году, но все равно выше средней за последние пять лет.

Он отметил, что нынешняя ситуация позволяет утверждать, что Украина будет с хлебом. Но рф делает все, чтобы другие страны продолжали испытывать нехватку зерна. В то же время он напомнил, что благодаря освобождению острова Змеиный и открытию второго устья реки Дунай, пропускная способность экспорта украинской агропродукции значительно увеличилась. И сейчас украинские власти делают все возможное, чтобы решить глобальную проблему с поставками зерна в другие страны и не дать россии осуществить коварные плану по созданию продовольственного кризиса.

Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!