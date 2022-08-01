Россия несет рекордные потери в войне с Украиной: сколько солдат уже убиты

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Помимо этого, российские войска ежедневно теряют в Украине огромное количество техники.

Так, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали танков – 1768 (+5 единиц а минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин – 4011 (+7) единиц, артиллерийских систем – 932 (+16) единиц, РСЗО – 259 (+0) единиц.

Также украинцами были уничтожены средства ПВО – 117 (+0) единиц, самолетов — 223 (+0) единиц, вертолетов — 190 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 736 (+1), крылатые ракеты — 174 (+0), корабли /катера — 15 (+0) ) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2912 (+10) ед, специальная техника — 82 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!