Россия призвала Израиль прекратить авиаудары по Сирии

Мария Захарова заявила, что авиаудары Израиля по сирийским целям являются грубым нарушением суверенитета Сирии и создает серьезные риски для международных пассажирских рейсов.

Израиль должен прекратить наносить удары по объектам в Сирии, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы в очередной раз настойчиво призываем израильскую сторону воздержаться от подобного применения силы», — сказала Захарова.

Захарова выразила «глубокую озабоченность» продолжающимися израильскими ударами в Сирии, заявив, что они «являются грубым нарушением суверенитета Сирии и могут спровоцировать резкую эскалацию напряженности».

Кроме того, Захарова предупредила, что «подобные действия создают серьезные риски для международных пассажирских рейсов».

«Россия систематически и решительно выступает против попыток превратить Сирию в арену вооруженного противостояния между третьими странами», — заявила она.

Израиль регулярно наносит удары по иранским объектам в Сирии, заранее предупреждая об этом Россию, которая имеет там свои войска. Однако Россия уже давно утверждает, что это не должно рассматриваться как одобрение такой практики.

На прошлой неделе министр обороны Бенни Ганц заявил: «Мы будем продолжать препятствовать иранскому закрепощению, которое разъедает Сирию изнутри».

«Это высший интерес для сирийского народа и режима — стабилизировать ситуацию, убрать иранские силы со своей территории и позволить стране восстановиться», — заявил он.

Курсор ранее писал, что Россия осудила ответный удар Израиля по Сирии. Россия решительно осудила ответный удар израильских сил по Сирии в среду после того, как ночью с сирийской территории по Израилю была выпущена ракета.

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