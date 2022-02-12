Россия заявила, что подводная лодка США нарушила ее воды на Дальнем Востоке

Минобороны России вызвало в субботу военного атташе США после жалобы на инцидент, в котором американская подводная лодка нарушила территориальные воды РФ.

Российские военные заявили в субботу, что они использовали «соответствующие средства», чтобы заставить американскую подводную лодку покинуть российские воды на дальнем востоке после того, как судно проигнорировало просьбу России покинуть его.

Подводная лодка была обнаружена вблизи тихоокеанских Курильских островов во время проведения Россией военно-морских учений, говорится в сообщении военного ведомства.

Министерство обороны России вызвало военного атташе США в субботу после жалобы на инцидент, в котором, по его словам, американская подводная лодка нарушила его территориальные воды на Дальнем Востоке.

Российские военные заявили ранее, что они использовали «соответствующие средства», чтобы заставить американскую подводную лодку покинуть российские воды после того, как судно проигнорировало просьбу покинуть их.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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