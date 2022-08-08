Россияне массово устанавливают на Донбассе мины неизбирательного типа – британская разведка

Солдаты рф* массово применяют на Донбассе устаревшие мины советских времен, которые обладают неизбирательным действием. Такие мины, по оценкам специалистов, могут привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

В Великобритании добавили, что в Донецке и Краматорске россия, вероятно, попыталась применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Мины этой серии обычно называют «миной-бабочкой». Она является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Ранее россияне использовали их для убийства детей в Афганистане.

«Мины ПФМ-1 были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки», — отметили в ведомстве.

Разведчики также проинформировали, что россия использует мины еще советских времен, со временем их качество существенно ухудшилось, и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это угроза не только для местного населения, но и для гуманитарных операций по разминированию.

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