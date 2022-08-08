Россияне массово устанавливают на Донбассе мины неизбирательного типа – британская разведка

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере.
В Великобритании добавили, что в Донецке и Краматорске россия, вероятно, попыталась применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Мины этой серии обычно называют «миной-бабочкой». Она является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Ранее россияне использовали их для убийства детей в Афганистане.
«Мины ПФМ-1 были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки», — отметили в ведомстве.
Разведчики также проинформировали, что россия использует мины еще советских времен, со временем их качество существенно ухудшилось, и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это угроза не только для местного населения, но и для гуманитарных операций по разминированию.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!