Россияне бурно отреагировали на решения партнеров Украины помочь Киеву поставками танков, которые были приняты на этой неделе.
Об этом рассказали некоторые жители москвы в комментарии CNN.
Многие из них считают, что западная помощь может усложнить победу российских войск в Украине, но это все равно произойдет. При этом в российском обществе продолжает распространяться мнение, что Украина является марионеткой в руках правительства Запада. Как отметила СМИ российская бабушка, такой заговор может привести «к еще одной мировой войне».
Однако некоторые россияне уже начали критиковать лидера страны владимира путина*. Они назвали действия кремля в войне с Украиной «отвратительными». Другие россияне пожаловались, что из-за давления пропаганды им не хватает полноты информации и независимого мнения в обществе.
Однако некоторые члены общества продолжают сторониться темы войны в Украине, называя это игрой политиков.
Таким образом, констатирует издание, мнения россиян уже начали расходиться. После многочисленных поражений на фронте они уже не настолько уверены в победе, хотя большинство и утверждает обратное.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!