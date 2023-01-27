Россияне начали критиковать путина после поставки танков Украине — CNN

При этом российская пропаганда уверяет, что это только еще больше осложнит победу рф, но не станет препятствием.

Россияне бурно отреагировали на решения партнеров Украины помочь Киеву поставками танков, которые были приняты на этой неделе.

Об этом рассказали некоторые жители москвы в комментарии CNN.

Многие из них считают, что западная помощь может усложнить победу российских войск в Украине, но это все равно произойдет. При этом в российском обществе продолжает распространяться мнение, что Украина является марионеткой в руках правительства Запада. Как отметила СМИ российская бабушка, такой заговор может привести «к еще одной мировой войне».

Однако некоторые россияне уже начали критиковать лидера страны владимира путина*. Они назвали действия кремля в войне с Украиной «отвратительными». Другие россияне пожаловались, что из-за давления пропаганды им не хватает полноты информации и независимого мнения в обществе.

Однако некоторые члены общества продолжают сторониться темы войны в Украине, называя это игрой политиков.

Таким образом, констатирует издание, мнения россиян уже начали расходиться. После многочисленных поражений на фронте они уже не настолько уверены в победе, хотя большинство и утверждает обратное.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.