Украинские правоохранители выяснили, что на территории Донбасса солдаты рф * создают новые пыточные для жестоких допросов мирных людей. К местным жителям применяют разные виды пыток и издевательств, многие из таких камер уже не возвращаются домой.

По его информации, участились выборочные рейды оккупантов по населенным пунктам — они выбирают из десятка не понравившихся людей, отвозят их в Луганск в тюрьмы.

Гайдай рассказал, что россияне хотят создать семь новых тюрем на оккупированной части Луганской области. Они будут запугивать местных и сажать туда отказавшихся воевать. В некоторых пунктах региона россияне уже обустроили помещение для жестоких допросов местных жителей, где людей нещадно истязают и калечат.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.