Россияне обустроили на Донбассе камеры пыток для жестоких допросов местных жителей

Украинские правоохранители выяснили, что на территории Донбасса солдаты рф* создают новые пыточные для жестоких допросов мирных людей. К местным жителям применяют разные виды пыток и издевательств, многие из таких камер уже не возвращаются домой.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Гайдай рассказал, что россияне хотят создать семь новых тюрем на оккупированной части Луганской области. Они будут запугивать местных и сажать туда отказавшихся воевать. В некоторых пунктах региона россияне уже обустроили помещение для жестоких допросов местных жителей, где людей нещадно истязают и калечат.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!