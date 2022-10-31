Россияне за день выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов

Войска рф за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют в отношении войск рф* где-то в десять раз меньше.

Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Отдельно во время этой встречи глава МВД акцентировал внимание и на вопросе разминирования территорий и механизма гражданской защиты ЕС.

На этой встрече также присутствовали и заместители Монастырского Мэри Акопян и Евгений Енин, и советник-посланник Посольства Чехии в Украине Мартин Лингарт.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!