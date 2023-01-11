Россиянину, который жаловался на плохую подготовку мобилизованных, дали 5,5 лет колонии

За недовольство армией и подготовкой военных в рф теперь можно получить реальный тюремный срок.

В рф* мобилизованного военнослужащего александра лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за «избиение офицера» и критику армии. Во время строевого смотра солдат возмущался плохой подготовкой и обеспечением мобилизованных.

Об этом информирует российское издание РБК.

В ноябре в сети распространили видео, на котором лешков во время строевого смотра в парке «патриот» в нецензурной форме пожаловался на качество подготовки мобилизованных и их обеспечение.

Согласно материалам дела, в процессе солдат якобы «намерено выпустил в лицо» подполковнику Денису мазанову дым от сигареты, а когда тот отстранил его, лешков умышленно ударил офицера кулаком в грудь.

Солдата после конфликта с офицером арестовали. По словам адвоката лешкова, мобилизованному инкриминировали нанесение побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и оскорбление начальника (ч. 2 ст. 336 УК).

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.