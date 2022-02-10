Руководство Галей Цахаль отстранило от эфира известного ведущего Якова Бардуго

В сети появилась информация о том, что ведущий Яков Бардуго, который вел передачу «Виленский — Бардуго» где критиковалось текущее правительство, отстранен от работы.

Радио Галей Цахаль отстранило от работы одного из самых популярных радио-ведущих в стране — Якова Бардуго.

Вечерняя передача Виленский — Бардуго являлась самой рейтинговой передачей в стране. Бардуго в своих эфирах критиковал новое правительства и судебную систему.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сразу же отрегировал на это: «Увольнение Яакова Бардуго — еще один скандал и свидетельство попирания демократии и свободы слова левыми. Пытаются заткнуть рот последнему правому журналисту на армейском радио Галей Исраэль, который транслирует самую сбалансированную программу на радио. Они не заставят замолчать правых и не заставят замолчать Бардуго».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу заявил, что Беннет не сдержал ни единого обещания. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил на 19-й Иерусалимской конференции «Бешева» и «Исраэль Нэшнл Ньюс — Аруц Шева» и обрушился с критикой на премьер-министра Нафтали Беннета.

Кроме того, Беннет назвал Нетаниягу психом в Кнессете. Беннет очень резко отреагировал на речь Нетаниягу, изобразив жест обозначающий сумасшедшего пальцем у виска головы, чем вызвал бурную критику в Кнессете.

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