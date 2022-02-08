Нетаниягу: Беннет не сдержал ни одного обещания

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил на 19-й Иерусалимской конференции «Бешева» и «Исраэль Нэшнл Ньюс — Аруц Шева» и обрушился с критикой на премьер-министра Нафтали Беннета.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Беннет взял голоса правых, чтобы сформировать леворадикальное правительство с Яиром Лапидом, Ницаном Горовицем, Мейрав Михаэли и РААМом. Он сделал это вопреки всем своим предвыборным обещаниям. Помните? Беннет сказал, что его правительство «на десять градусов правее». Если бы кто-то составил рейтинг десятков лживых заявлений Беннета — эта ложь, несомненно, заняла бы одно из первых мест. Все видят правду, все знают, что это правительство полностью контролируется Мансуром Аббасом и «Братьями-мусульманами», — начал Нетаниягу.

Экс премьер-министр также заявил: «Все также помнят бесчисленные пустые обещания Беннета. На выборах он обещал, что в первый же день своего пребывания на посту премьер-министра он урегулирует «молодые поселения» в Иудее и Самарии. Этого тоже не произошло, как и все его обещания, которые были грубо нарушены. Он сказал, что не будет заседать с Лейбористской партией и Мерец, что Лапид не был бы тогда премьер-министром, ротационным или иным, и не был бы премьер-министром тот, у кого меньше десяти мест. Помните обещания о снижении налогов? Политику нулевой инфекции? Беннет не дал ни одного обещания, которое было бы выполнено. Все, что он говорил, он делал наоборот».

«Сегодня, в мошенническом правительстве Беннета, Лапида и Аббаса, он даже не утвердил проект «Эвлиятар». Мы действовали по-другому. Я горжусь тем, что мы основали поселение Амихай, удвоили еврейское поселение в Иудее и Самарии — перед лицом американских правительств, которые оказывали на меня сильное давление. Мы добились признания администрацией США наших населенных пунктов в Иудее и Самарии, мы добились исторического признания Иерусалима столицей Израиля и возглавили переезд американского посольства в Иерусалим. Мы добились исторического признания Голанских высот израильской территорией», — добавил Нетаниягу.

Курсор ранее писал, что Беннет назвал Нетаниягу психом в Кнессете. Беннет очень резко отреагировал на речь Нетаниягу, изобразив жест обозначающий сумасшедшего пальцем у виска головы, чем вызвал бурную критику в Кнессете.

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