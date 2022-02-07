Беннет назвал Нетаниягу психом в Кнессете

Беннет очень резко отреагировал на речь Нетаниягу, изобразив жест обозначающий сумасшедшего пальцем у виска головы, чем вызвал бурную критику в Кнессете.

Премьер-министр Нафтали Беннет подвергается критике за жест «кукушки» руками во время выступления соперника Биньямина Нетаниягу.

Об этом пишет Times of Israel.

Сидя в Кнессете, Беннет сначала попытался поковыряться в носу через маску, затем развел руки в пренебрежительном жесте «фе», а затем поднял палец к голове круговым движением, обозначая «сумасшедшего», когда Нетаниягу выступал против политики Беннета.

«Что должны думать дети, когда они видят, как Беннет жестикулирует «сумасшедшим» в адрес Нетаниягу», — воскликнул депутат от религиозного сионизма Михаль Вальдигер. «Что это законно? Что можно жестами показать, что кто-то сумасшедший, вот так, на глазах у всех?».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу прокомментировал ситуацию с полицией Израиля и шпионажем. Он обвиняет полицию в использовании «самых агрессивных инструментов в мире» для шпионажа за гражданами, сравнивая это с тем, как ЦАХАЛ «использует самолеты, предназначенные для использования против Ирана, Хезболлы и Хамаса, чтобы взрывать израильских граждан».

Кроме того, Беннет заявил, что Байден признал свободу действий Израиля в отношении Ирана. Президент США Джо Байден признал свободу действий Израиля, даже если мировые державы достигнут ядерного соглашения с Ираном, заявил премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник, через день после телефонного разговора двух лидеров.

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