С кровоизлеянием в мозг и синяками: в Гилель Яффе сообщили о жутком инциденте с младенцем

4-месячный ребенок поступил в больницу с кровоизлиянием в мозг и ушибами, его родителей арестовали.

Полиция начала расследование сегодня после получения сообщения из Медицинского центра Гилель Яффе о прибытии 4-месячного малыша в сопровождении родителей. Он страдал от синяков и кровоизлеяния в мозг.

Как уже упоминалось, в полиции начали расследование. Следователи собрали доказательства у медицинского персонала и задержала родителей малыша по подозрению в жестоком обращении и причинении телесных повреждений в результате тряски.

Подозреваемые родители, жители Бака аль-Гарбия в возрасте 20 лет, были доставлены для допроса, и, соответственно, полиция намерена завтра просить о продлении их задержания в магистратском суде в Хадере.

Напомним, что вчера вечером, 7 августа, полиция задержала 58-летнего мужчину из Хайфы, который ударил ножом другого жителя города во время спора.