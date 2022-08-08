Поножовщина в Хайфе: мужчина доставлен в больницу с серьезными ранами

Полиция задержала мужчину, который нанес жителю Хайфы ножевые ранения во время конфликта, срок его содержания под стражей хотят продлить.

Вчера вечером, 7 августа, полиция задержала 58-летнего мужчину из Хайфы, который ударил ножом другого жителя города во время спора.

Об этом сообщает издание News.walla.

Полиция арестовала мужчину за причинение телесных повреждений средней степени тяжести. Из предварительного расследования следует, что деяние было совершено на фоне ссоры между арендодателем и арендатором.

Сотрудники полиции намерены ходатайствовать о продлении срока содержания злоумышленника под стражей в магистратском суде Хайфы.

«Курсор» писал ранее, что житель Нацерета ударил своего соседа ножом, так как его собака мешала ему спать по ночам. Мужчина зашел в квартиру к жертве, и во время драки нанес ему несколько ударов. На вызов приехала полиция.

Еще мы писали, что израильтянка в возрасте 30 лет была арестована израильской полицией за то, что нанесла ножевое ранение партнеру своей матери. После удара мужчина находился в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что прокуратура подала обвинительное заключение против 19-летнего молодого человека из Холона. Следствие пришло к выводу, что он напал с ножом на свою бывшую подругу и ее нового друга. Последний находится в медикаментозной коме. Ему пришлось сделать срочную операцию.