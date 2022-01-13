Новые подробности последствий пожара в Кирьят-Малахи: двое детей в критическом состоянии

Сегодня ночью в жилом доме в Кирьят-Малахи вспыхнул сильный пожар. В результате серьезно пострадали пять человек.

Двое мальчиков в возрасте девяти и пяти лет были госпитализированы в медицинскую клинику «Каплан» в критическом состоянии. Дети серьезно отравились угарным газом. Врачи борются за их жизнь. Известно, что девятилетнего ребенка пришлось погрузить в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль».

Известно, что их мать находится в тяжелом состоянии в той же клинике.

Отец, 40-летний мужчина, и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Это был очень сложный пожар с большим очагом возгорания, — прокомментировал вызов начальник пожарной бригады Габи Азулай. — Мы эвакуировали пострадавшую семью, а после и весь жилой дом из-за угрозы дальнейшего распространения огня».

Сообщается, что пожар вспыхнул на третьем этаже восьмиэтажного дома.

На данный момент ответственные службы расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее Курсор писал о том, что в Кирьят-Малахи произошел пожар: женщина и пятилетний ребенок находятся в тяжелом состоянии.

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