Семья убитой Абу Акле требует встречи с Байденом

Племянница убитой журналистки Ширин Абу Акле заявила, что хочет, чтобы президент США лично «выслушал наши требования, наши опасения и наши призывы к ответственности и справедливости».

Племянница убитой журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле говорит, что президент США Джо Байден должен встретиться с ее семьей, которая добивается привлечения Израиля к ответственности за ее смерть.

«Мы хотим, чтобы он лично выслушал наши требования, наши опасения и наши призывы к ответственности и справедливости», — сказала Лина Абу Акле в интервью CBS Mornings.

Семья Абу Акле подвергла резкой критике расследование Госдепартамента США, который пришел к выводу, что в смерти журналистки в Дженине, скорее всего, виновен израильский огонь, но нет оснований полагать, что обстрел был преднамеренным.

Абу Акле была убита во время освещения израильской военной операции по задержанию в лагере беженцев Дженин. На ней был синий пуленепробиваемый жилет, который идентифицировал ее как представителя СМИ.

«Мы добиваемся ответственности не только солдата, убившего Ширин, но и всего командования, отдавшего приказ», — говорит ее племянница.

Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

Напомним также, что чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.