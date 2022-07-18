Серийный сексуальный преступник Алон Кастиэль освобожден из тюрьмы

Окружной суд Нацерета отклонил апелляцию прокуратуры против досрочного освобождения бизнесмена Алона Кастиэля. Мужчина был осужден за сексуальные преступления в отношении четырех девушек.

Серийный сексуальный преступник Алон Кастиэль освобожден из тюрьмы после того, как суд отклонил ходатайство прокуроров штата против его досрочного освобождения.

В прошлом месяце тюремный совет по условно-досрочному освобождению принял решение о досрочном освобождении Кастиэля.

40-летний Кастиэль, владелец ночного клуба, был приговорен к четырем годам и девяти месяцам в 2018 году в результате сделки о признании вины, по которой он признался в сексуальных преступлениях в отношении четырех женщин.

Более десятка женщин подали на Кастиэля заявления в полицию, в том числе об изнасиловании. В итоге он был осужден по одному обвинению в попытке изнасилования, принуждении к непристойным действиям, непристойных действиях и сексуальных домогательствах.

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