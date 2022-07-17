Опубликовано видео, как ЦАХАЛ уничтожил подземный объект ХАМАСа

Видео уничтожения объекта ХАМАСа по производству ракет опубликовали в сети. На видео запечатлен момент прилета ракеты и взрыв подземного завода.

В ответ на две выпущенные из Газы ракеты ЦАХАЛ в субботу утром нанес удар по подземному военному комплексу ХАМАСа в секторе Газа.

Сообщается, что этот объект использовался для производства ракетных материалов в центральной части сектора Газа.

В сети появилось видео точной работы израильских военных.

По информации ЦАХАЛа, военное производство было крупнейшим в регионе и наиболее важным для изготовления базовых материалов для ракет.

Местонахождение объекта было ранее известно благодаря полученным разведданным, и Армия обороны воспользовалась предоставленной возможностью, чтобы уничтожить свою цель.

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы. Глава Минобороны предупредил, что при следующей атаке ЦАХАЛ воспользуется возможностью и полностью ликвидирует инфраструктуру Газы.

Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.

Мы сообщали, что палестинские боевики обстреляли солдат ЦАХАЛа во время рейда по Иудее и Самарии. Машины с солдатами Армии обороны Израиля были атакованы в Тубасе с помощью оружия и бутылок с зажигательной смесью. Ответный огонь уничтожил двоих экстремистов.