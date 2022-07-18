Сайт Минздрава подвергся кибератаке

Ответственность за вывод из строя сайта Министерства здравоохранения взяла на себя проиранская хакерская группа Altahrea Team. Однако этот тип атаки не несет в себе существенной угрозы, а только блокирует запросы на подключение пользователей из-за границы. Похитить данные этим методом нельзя.

Хакерская атака на сайт Министерства здравоохранения сделала невозможным доступ к нему пользователей из-за границы.

О кибератаке Министерство сообщило в воскресенье.

Для местных израильтян сайт продолжал функционировать, но пользователи из-за рубежа периодически не могли этого сделать, заявили в министерстве.

Вопрос решается силами министерства и национального киберуправления, государственной организацией, отвечающей за поддержание интернет-сервисов для правительственных сайтов.

По сообщениям СМИ, ответственность за нападение взяла на себя группа проиранских хакеров Altahrea Team, базирующаяся в Ираке.

На своем Телеграм-канале группа заявила, что нападение было ответом на бомбардировку сектора Газа в выходные дни. «Теперь вы у нас на прицеле», — написала группа.

Также среди предполагаемых претензий группы — санкции против Ирана, блокирование поступлений лекарств и вакцин от COVID-19 и поддержка Украины в ее борьбе с захватчиком.

На прошлой неделе Altahrea Team заявила, что в четверг она атаковала сайт муниципалитета Иерусалима и сайт оборонной компании Rafael. В понедельник она также заявила об атаке на сайт муниципалитета Тель-Авива.

Специалисты по кибербезопасности пояснили, что все атаки прошлой недели были вызваны отказом в обслуживании (DDoS), когда серверы веб-сайтов были перегружены почти одновременными запросами на подключение. Такой тип атаки не позволяет похитить данные.

Израильская интернет-ассоциация в своем заявлении сообщила, что противодействие DDoS-атакам включает в себя временную блокировку запросов на сервер из-за рубежа, что и стало причиной того, что сайт Министерства здравоохранения был доступен только для пользователей в Израиле.

«Курсор» писал, что Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.

Также мы информировали, что в Израиле разрабатывают цифровой Железный купол.