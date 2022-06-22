ШАБАК расследует смертельное ножевое ранение палестинца

Суд Иерусалима удовлетворил просьбу полиции о запрете на разглашение деталей расследования, включая имена подозреваемых. Дело ведет отдел полиции Израиля по борьбе с националистической преступностью в Иудее и Самарии.

По словам представителя службы внутренней безопасности, ШАБАК присоединился к полиции в расследовании ножевого ранения палестинца во время вчерашней драки с израильскими поселенцами недалеко от Салфита.

Местные палестинцы говорят, что Али Хасан Харб, 27 лет, был зарезан поселенцем после того, как группа израильтян прибыла сюда для изучения вопроса о строительстве незаконного форпоста в этом районе.

Первоначальные сообщения израильских поселенцев описывали массовое нападение 40 палестинцев, вооруженных камнями и дубинками.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.