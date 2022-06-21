Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции

Ницан Горовиц заявил, что его партия МЕРЕЦ «не виновата в распаде правительства», сообщает 7Israel National News.

«К этому подталкивали ряд депутатов «Ямины», которые не могли пойти на партнерство с нами и с арабами», — сказал политик.

Что касается того, будет ли его партия баллотироваться вместе с Аводой, Горовиц сказал: «Было бы правильно сделать это — нам нужна сионистская, левая, социал-демократическая партия».

В понедельник вечером, 20 июня, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета на следующей неделе. Лапид будет занимать пост премьер-министра в течение переходного периода в соответствии с коалиционным соглашением и будет приветствовать президента США Джо Байдена в качестве премьер-министра Израиля во время его визита в еврейское государство 13 июля.

Выборы в Кнессет 25 созыва состоятся в октябре. На данный момент наиболее вероятной датой кажется 25 октября.

Появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».