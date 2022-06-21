Гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу

Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика и не исключает формирования нового правительства с Нетаниягу.

Партия «Ямина» не исключает присоединения к правительству во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, заявила во вторник высокопоставленная партийная чиновница.

Выступая во вторник утром на радио 103FM, генеральный директор партии «Ямина» Стелла Вайнштейн защищала срок Нафтали Беннета на посту премьер-министра, хотя и признала «политические ошибки» правительства.

«Я не думаю, что Беннет одинок. Ситуация не простая. Многие люди потерпели неудачу и сдались жестокой кампании, и да, были допущены некоторые политические ошибки», — сказала она.

Вайнштейн, бизнес-леди и владелица сети спортивных залов, которая ранее занимала должность руководителя аппарата Авидгора Либермана, была принята на работу Беннетом в 2021 году после того, как она приобрела известность благодаря своему противодействию введенным правительством ограничениям COVID в отношении спортивных залов и бассейнов.

Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика и не исключает формирования нового правительства с Нетаниягу.

«Мы не должны позволить Государству Израиль быть втянутым в еще одни выборы только потому, что я не в восторге от кого-то, с кем мы могли бы сформировать правительство», — сказала она.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить хаос и избежать дополнительных выборов», — заключила Вайнштейн.

Напомним, что бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.