Цева адом в Маале-Йосеф на севере страны

Из-за обстрела на севере Израиля появились сообщения о добровольной эвакуации сотен мирных жителей с горы Мерон.

Сигнал тревоги прозвучал в 09:15 в Абириме, Штуле, Нетуа, Эвен Менахеме и Фассуте.

Об этом пишет Telegram-канал Что там у евреев?

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети. В последние недели Иерусалим превратился в пороховую бочку. Палестинские арабы столкнулись с полицией на Храмовой горе, когда праздники Рамадан и Песах привлекли тысячи людей к святым местам.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате. Инициативы Авраама, которые отслеживают и проводят кампании против насилия в арабском сообществе, заявили, что в 2021 году в результате насилия и преступлений было убито 125 арабов — рекорд за все время.