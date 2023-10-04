Во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы.

Во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы в районе Казачьей Бухты. Согласно свидетельствам очевидцев, слышались также звуки выстрелов.

Об этом пишут ряд местных Телеграм-каналов.

По словам местных жителей, мощные взрывы были настолько сильными, что двери начали трястись. Некоторые свидетели также утверждают, что взрыв был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. Отдельные отчеты также свидетельствуют о звуках выстрелов.

Пока украинское военное руководство и другие официальные лица не прокомментировали эту ситуацию. Представители российских террористов также не высказались на этот счет.

Недавно украинские защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку *рф в Севастопольской бухте, которые возможно уже невозможно восстановить. Кроме того, ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота россии.

Напомним, украинские спецназовцы высадились во временно оккупированном Крыму и нанесли огневое поражение российским оккупантам. Известно, что российские солдаты понесли потери.

Позже на спутниковых снимках было зафиксировано, как российские корабли срочно покидают Севастополь. Судна оккупантов перемещаются в бухты Феодосии (Крым) и новороссийска (рф).

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!