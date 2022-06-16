Силы безопасности арестовали 11 разыскиваемых террористов

Силы израильской пограничной полиции также конфисковали средства на сумму более 100 000 шекелей, предназначенные для террористической деятельности.

Силы ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции в среду провели антитеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Среди городов, включенных в операцию, были Сильвад, Кадум и Хаблех.

В ходе оперативных мероприятий в городе Хеврон солдаты ЦАХАЛа задержали человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, конфисковали пистолет-пулемет «Карло» и другое оружие.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛа задержали трех подозреваемых в терроризме в городе Тулькарем. Солдаты также провели операцию в городе Шувейка, задержав еще одного подозреваемого и конфисковав незаконное оружие. Силы безопасности также задержали подозреваемого в терроризме и конфисковали различное незаконное оружие в городе Вифлеем.

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