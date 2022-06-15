Россия: Удары Израиля по сирийской территории недопустимы

Ранее российская сторона осудила авиаудар Израиля. Как заявила официальный представитель МИД рф Мария Захарова, подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей

Вопрос об ударах Израиля по Сирии будет рассмотрен на переговорах в Нур-Султане, заявил в среду 15 июня уполномоченный президента россии* по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы рассмотрим вопрос об участившихся обстрелах Израилем сирийской территории. Мы думаем, что это будет подчеркнуто, это неприемлемо. Тем более что недавно было совершено нападение на сирийский международный аэропорт, где была повреждена взлетно-посадочная полоса, что сделало невозможным прием международных рейсов», — сказал он на открытии международной встречи по сирийскому урегулированию.

Встреча участников «астанинского процесса» пройдет в казахстанской столице 15-16 июня. На встрече будут присутствовать делегации государств-гарантов — россии, Турции и Ирана — сирийского правительства и сирийской оппозиции.

В качестве наблюдателей примет участие делегация ООН во главе с Робертом Данном, руководителем отдела по политическим вопросам Канцелярии Специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии, а также делегация из Иордании, представители УВКБ ООН и Международного комитета Красного Креста.

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.