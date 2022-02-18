Силы безопасности Израиля пресекли попытку крупной контрабанды оружия из Иордании

Представители правоохранительных органов заявили, что подозревают, что оружие предназначалось для продажи как в преступных, так и в террористических целях.

Израильские силы безопасности пресекли попытку контрабанды оружия вдоль израильско-иорданской границы в четверг вечером, изъяв около 50 единиц оружия.

В совместном заявлении в пятницу полиция Израиля и Армия обороны Израиля сообщили, что войска при содействии солдат, работающих с камерами наблюдения, обнаружили на границе две сумки с десятками единиц огнестрельного оружия.

Представители правоохранительных органов заявили, что подозревают, что оружие направлялось для продажи в преступных и террористических целях.

По данным полиции, стоимость оружия оценивается примерно в 2 миллиона шекелей (625 000 долларов).

Курсор ранее сообщал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

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