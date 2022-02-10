Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу

Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе в последние дни.

Об этом сообщает JNS.

Согласно заявлению, боеприпасы были спрятаны в безобидной партии товаров для дома, предназначенных для сектора Газа. Контрабанда была перехвачена инспекторами службы безопасности, работающими в Управлении контрольно-пропускных пунктов на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

«Партия изъята и передана для обработки силовикам», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Управления координации и связи (CLA) ЦАХАЛа в Газе, которое отвечает за реализацию гражданской политики израильского правительства в отношении сектора Газа, переход Керем используется для транспортировки в прибрежный анклав.

Переправа находится в ведении Управления наземных переходов Министерства обороны совместно с представителями CLA.

Запросы на ввоз товаров в Газу поступают от представителей Палестинской администрации и международного сообщества, которые координируются в Департаменте координации товаров CLA.

«Товары, которые импортируются или экспортируются из сектора Газа, и запросы на перевозку подлежат проверке и утверждению различными агентствами, включая службы безопасности и профессиональные органы в различных министерствах, в зависимости от характера товаров и текущей политики. », — говорится на официальном сайте CLA.

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