Силы безопасности раскрыли преступную группировку в Иудее

Силы безопасности Израиля раскрыли преступную группу, которая занималась финансированием ХАМАСа — у преступников изъяли более миллиона шекелей.

Силы ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа, действующие в арабском городе Хальхуль в Иудее и Самарии, раскрыли преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, которые использовались для финансирования террористической организации ХАМАС.

Силы провели рейд на предприятии, которое предположительно использовалось в качестве источника финансирования террористической организации ХАМАС, и конфисковали более одного миллиона ста тысяч шекелей, которые предположительно предназначались для террористической деятельности.

По приказу генерала предприятие было закрыто, а его двери заварены.

Во время операции начались беспорядки, в ходе которых десятки участников беспорядков бросали в военнослужащих ЦАХАЛа камни, бутылки с зажигательной смесью и другие взрывчатые вещества и предметы.

Конфискованные средства были переданы для дальнейшей обработки силами безопасности.

Курсор ранее писал, что в Ашкелоне полиция изъяла 1,5 млн шекелей у торговца наркотиками. Детективы полиции изъяли около 1,5 млн шекелей наличными при обыске квартиры в Ашкелоне, где проживает 37-летний гражданин Вьетнама, ведется расследование по подозрению в хранении и торговле наркотиками.

Также сообщалось, что террористы из Газы обстреляли поселение Натив а-Асара. Пресс-служба ЦАХАЛА сообщила об обстреле Натив а-Асара, который расположен около северной границы сектора Газы. Сообщается о раненом. ЦАХАЛ приступил к расследованию.