В Ашкелоне полиция изъяла 1,5 млн шекелей у торговца наркотиками

Детективы полиции изъяли около 1,5 млн шекелей наличными при обыске квартиры в Ашкелоне, где проживает 37-летний гражданин Вьетнама, ведется расследование по подозрению в хранении и торговле наркотиками.
Об этом сообщает Maariv.
Задержание подозреваемого было продлено прошлой ночью на слушаниях, состоявшихся в магистратском суде Иерусалима, до 12 июня 2002 года.
Полиция ведет расследование по этому делу.
Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.
Также мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Хлеб в Израиле снова подорожает. Пекарня Berman’s Bakery стала первой в стране, которая уведомила своих клиентов о новых ценах — и этот скачок существенен.