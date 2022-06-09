В Ашкелоне полиция изъяла 1,5 млн шекелей у торговца наркотиками

Полиция Израиля арестовала 37-летний жителя Ашкелона, который подозревается в хранении и распространении наркотиков.

Детективы полиции изъяли около 1,5 млн шекелей наличными при обыске квартиры в Ашкелоне, где проживает 37-летний гражданин Вьетнама, ведется расследование по подозрению в хранении и торговле наркотиками.

Об этом сообщает Maariv.

Задержание подозреваемого было продлено прошлой ночью на слушаниях, состоявшихся в магистратском суде Иерусалима, до 12 июня 2002 года.

Полиция ведет расследование по этому делу.

Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.