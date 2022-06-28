США нанесли авиаудар в Сирии: убит высокопоставленный лидер террористов

По сообщению ABC News, в понедельник США уничтожили высокопоставленного лидера террористов в Сирии в результате авиаудара.

США нацелились на Абу Хамзу аль-Йемени, который, по данным Центрального командования США (CENTCOM), был высокопоставленным членом связанной с «Аль-Каидой» террористической группировки «Хуррас ад-Дин». Он был сбит, когда ехал один на мотоцикле, говорится в заявлении американских военных.

Первоначальный обзор авиаудара показал, что жертв среди гражданского населения нет.

Как сообщает Reuters, сирийская организация гражданской обороны написала в Твиттере, что мужчина на мотоцикле был убит двумя ракетами около полуночи. Они добавили, что его тело было доставлено в лабораторию судебно-медицинской экспертизы в городе Идлиб.

В заявлении военных говорится, что боевые группировки, такие как «Хуррас ад-Дин», по-прежнему представляют реальную угрозу для США и их союзников.

«Устранение этого высокопоставленного лидера подорвет способность «Аль-Каиды» совершать нападения на граждан США, наших партнеров, и ни в чем не повинных мирных жителей во всем мире», — говорится в заявлении.

Убийство Аль-Йемени произошло через десять дней после того, как американские войска на северо-западе Сирии захватили высокопоставленного лидера ИГИЛ.

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