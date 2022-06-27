СМИ: Израиль может разрешить Ирану перекачивать нефть в Сирию, но есть условие

Материал 12 канала появился, когда ожидается возобновление ядерных переговоров. Администрация президента США Джо Байдена пытается вернуться к соглашению и заявляет, что это будет лучший способ удержать Иран от получения ядерного оружия.

Израиль может согласиться разрешить Ирану поставлять нефть в Сирию, но только под эгидой США. Это будет сделано в преддверии возобновления переговоров по возобновлению ядерного соглашения между Тегераном и мировыми державами.

Согласно неподтвержденному сообщению 12-го канала в воскресенье, три танкера уже направляются из Ирана в Сирию.

В сообщении говорится, что эти корабли ранее перевозили оружие из Ирана в Сирию и ливанской террористической группировке «Хизбалла».

Сообщается, что разрешение на передачу нефти было частью ослабления санкций в преддверии ожидаемого возобновления зашедших в тупик переговоров по ядерной сделке.

В материале говорится, что если Израиль согласится на передачу нефти, то это будет при условии полного американского надзора и прозрачности со стороны Ирана, чтобы гарантировать, что этот механизм не будет использоваться для передачи оружия.

Ранее Израиль признал, что за последнее десятилетие совершил сотни боевых вылетов над Сирией, в основном для того, чтобы помешать попыткам Исламской Республики передать оружие или закрепиться в стране, граничащей с Израилем.

Ранее Курсор писал, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем.

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