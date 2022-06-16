Солдат рф похвастался девушке убийствами украинцев — перехват разговора

12:09, Сегодня
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Солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Украинские силовики перехватили очередной разговор российского оккупанта. Эта запись станет еще одним доказательством преступлений россиян в Украине и поможет привлечь его и его соотечественников к ответственности. К слову, личность солдата уже установлена.

Разведка Украины получила очередное доказательство преступлений российского военного в Украине. В ходе перехваченного разговора солдат рф* сам признаётся в убийстве украинских военных и даже хвастается этим перед своей девушкой.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Парень хвастается возлюбленной, что он уничтожил БТР и до 10 человек пехоты. При этом российский военный также обсуждает, какое вознаграждение он «заслужил», убивая украинцев: «Сказали, что никто медалей не получит, только деньгами».

Украинские силовики уже установили личность солдата и обещают, что вскоре он получит не медаль, а тюремный срок, если, конечно, доживет до этого момента.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.

Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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Автор материала:
Тали Малкина
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