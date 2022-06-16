Солдат рф похвастался девушке убийствами украинцев — перехват разговора

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
Парень хвастается возлюбленной, что он уничтожил БТР и до 10 человек пехоты. При этом российский военный также обсуждает, какое вознаграждение он «заслужил», убивая украинцев: «Сказали, что никто медалей не получит, только деньгами».
Украинские силовики уже установили личность солдата и обещают, что вскоре он получит не медаль, а тюремный срок, если, конечно, доживет до этого момента.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.
Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!