В сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды

ВСУ отвечают россиянам тактикой «артиллерийского снайпинга» — стрельба происходит залпами на уничтожение цели и по координатам, где стояла эта цель россиян.

Военные журналисты рассказали о боевой работе украинских артиллеристов, уничтожающих врага на Запорожском направлении, используя буксированные гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм.

Об этом передает Defence Express.

На видео ниже зафиксировано, как украинская ствольная артиллерия перешла на тактику «артиллерийского снайпинга», обусловленную тем, что россияне начали более тщательно рассредоточивать свою технику и боеприпасы. Кроме того, запасы снарядов «советского» калибра в Вооруженных Силах Украины начали медленно иссякать.

Как рассказывают украинские артиллеристы, в начале войны расчеты буксированных гаубиц работали преимущественно по скоплению живой силы и технике врага. Буквально – «давали мощный залп в 40-60 выстрелов, и на месте, где шла колонна или располагалась орковская техника, через несколько минут был ад».

Прошло два-три месяца, и россияне «догадались», что свою технику и живую силу нужно прятать в «зеленке» и максимально рассредоточивать. Поэтому, например, типичная цель для украинских пушек стала выглядеть так – одиночный танк и рядом склад боезапаса на целую танковую роту.

Кроме того, такая «расконцентрация» давала свое преимущество для оккупантов и в том, что так украинские пушки стало проще «засекать». На что ВСУ и ответили тактикой «артиллерийского снайпинга» — стрельба происходит залпами на уничтожение цели и по координатам, где стояла эта цель россиян.

«Курсор» ранее сообщал, что оккупанты используют мариупольцев как живой щит.